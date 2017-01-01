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Цуренко отдала Соболенко два гейма и вышла в полуфинал турнира в Хобарте
Цуренко отдала Соболенко два гейма и вышла в полуфинал турнира в ХобартеВ Хобарте (Австралия) на турнире WTA -  Hobart International  с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

43-я ракетка мира, 28-летняя украинка Леся Цуренко, посеянная под пятым номером, не оставила шансов 19-летней белоруске Арине Соболенко (LD, занимающей в мировом рейтинге 69-е место, разгромив ее со счетом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. Цуренко взяла пять подач Соболенко и отыграла все три ее брейк-пойнта. Леся выполнила семь эйсов и допустила две двойных ошибки, а Арина избежала ошибок на подача и два раза подала навылет. Ранее теннисистки не встречались.

Соперница Цуренко по полуфиналу определится в матче Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Элисон Риске (США).

Отметим, что первой полуфинальной парой стали бельгийка Элисе Мертенс (2) и британка Хизер Уотсон (Q). Мертенс вышла вышла в полуфинал на отказе румынки Моники Никулеску (Q), а Уотсон обыграла хорватку Донну Векич – 6:0, 6:4.
Ранее Мертенс и Уотсон встречались один раз и тога сильнее была бельгийка.

Теннис. WTA - Hobart International. Хобарт (Австралия). Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
1/4 финала
Леся Цуренко (Украина, 5) — Арина Соболенко (Беларусь, LD) – 6:1, 6:1
Хизер Уотсон (Великобритания, Q) — Донна Векич (Хорватия) – 6:0, 6:4
Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — Моника Никулеску (Румыния, Q) – Rt
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