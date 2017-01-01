Цуренко отдала Соболенко два гейма и вышла в полуфинал турнира в Хобарте

Теннис. WTA - Hobart International. Хобарт (Австралия). Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA - Hobart International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.43-я ракетка мира, 28-летняя украинка, посеянная под пятым номером, не оставила шансов 19-летней белоруске(LD, занимающей в мировом рейтинге 69-е место, разгромив ее со счетом 6:1, 6:1.Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. Цуренко взяла пять подач Соболенко и отыграла все три ее брейк-пойнта. Леся выполнила семь эйсов и допустила две двойных ошибки, а Арина избежала ошибок на подача и два раза подала навылет. Ранее теннисистки не встречались.Соперница Цуренко по полуфиналу определится в матче Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Элисон Риске (США).Отметим, что первой полуфинальной парой стали бельгийка(2) и(Q). Мертенс вышла вышла в полуфинал на отказе румынки Моники Никулеску (Q), а Уотсон обыграла хорватку Донну Векич – 6:0, 6:4.Ранее Мертенс и Уотсон встречались один раз и тога сильнее была бельгийка.Леся Цуренко (Украина, 5) — Арина Соболенко (Беларусь, LD) – 6:1, 6:1Хизер Уотсон (Великобритания, Q) — Донна Векич (Хорватия) – 6:0, 6:4Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — Моника Никулеску (Румыния, Q) – Rt