Хобарт. Людмила Киченок вышла в полуфинал в парном разряде

23:48 Варвинец - первой из украинок стартует в индивидуальной гонке на этапе КМ в Рупольдинге 83 | Биатлон
23:21 Юрай Санитра: Через несколько дней я оглашу состав олимпийской команды 96 | Биатлон
23:10 Йоханнес Бё: Даже не расстроюсь, если придется делиться Глобусом с Мартеном 76 | Биатлон
22:49 Мартен Фуркад: Сегодня мы с Йоханнесом оба победили в борьбе за Малый хрустальный Глобус 79 | Биатлон
22:21 Сидней. Долгополов уступил Фоньини во втором круге: обзор матча (Видео) 122 | Теннис / Видео
22:10 УХЛ. 28-тур. «Белый Барс» разгромил «Галицких Львов» 72 | Хоккей
21:49 УХЛ. 25-тур. Благодаря дублю Чердака «Динамо» обыграло «Волков» 93 | Хоккей
21:37 ХЛ. 28-тур. «Донбасс» одержал волевую победу над «Кременчуком» 81 | Хоккей
20:54 Грядут торги — командам Гвоздика и Альвареса не удается договориться о поединке 112 | Бокс
20:45 WBC обдумает возможность нанесения портрета Мейвезера на чемпионские пояса 102 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Январь 2018 (138)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.