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Хобарт. Людмила Киченок вышла в полуфинал в парном разряде
Хобарт. Людмила Киченок вышла в полуфинал в парном разрядеВ Хобарте (Австралия) на турнире WTA - Hobart International в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Украинка Людмила Киченок (54-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница японка Макото Ниномия (43), посеянные под четвертым номером вышли в полуфинал после победы над японкой Нао Хибино (50) и хорваткой Дарьей Юрак (53) со счетом 6:1, 6:4.

За 1 час 6 минут игрового времени Киченок и Ниномия выиграли четыре гейма на приеме и проиграли один на своей подаче. на их счету два эйса и пять двойных ошибок, а соперницы на подаче не ошибались, но и навылет не подали ни разу.

За выход в финал турнира Людмила и Макото сразятся с обладательницами wild card, австралийским дуэтом Элисон Бай (233) / Лизетт Кабрера (290).

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