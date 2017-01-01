Хобарт. Людмила Киченок вышла в полуфинал в парном разряде

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA - Hobart International в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Украинка(54-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница японка(43), посеянные под четвертым номером вышли в полуфинал после победы над японкой(50) и хорваткой(53) со счетом 6:1, 6:4.За 1 час 6 минут игрового времени Киченок и Ниномия выиграли четыре гейма на приеме и проиграли один на своей подаче. на их счету два эйса и пять двойных ошибок, а соперницы на подаче не ошибались, но и навылет не подали ни разу.За выход в финал турнира Людмила и Макото сразятся с обладательницами wild card, австралийским дуэтом Элисон Бай (233) / Лизетт Кабрера (290).