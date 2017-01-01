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Сидней. Катерина Бондаренко не прошла в полуфинал в парном разряде
Сидней. Катерина Бондаренко не прошла в полуфинал в парном разрядеВ Сиднее (Австралия) на турнире WTA Premier - Apia International Sydney с призовым фондом $799,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Украинка Катерина Бондаренко (90-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница из Австралии Кейси Дельаква (9) уступили второму сеяному дуэту из Чехии Люси Шафаржова (6) / Барбора Стрыкова (15). Поединок длился 1 час 25 минут и завершился в пользу чешек со счетом 6:4, 3:6, 10:7.

Соперницы взяли по три подачи друг друга и допустили по одной двойной ошибке, при этом Катерина и Кейси выполнили три подачи навылет, а их соперницы – две.

Напомним, в первом круге выбыла из борьбы Надежда Киченок со своей напарницей Анастасией Родиновой из Австралии.

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