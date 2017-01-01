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Сидней. Долгополов зачехлил ракетку во втором круге и другие результаты
Сидней. Долгополов зачехлил ракетку во втором круге и другие результатыВ Сиднее (Австралия) на турнире ATP World Tour 250 - Apia International Sydney с призовым фондом $528,910 проходили матчи второго круга.

38-я ракетка мира, 29-летний украинец Александр Долгополов в трех сетах уступил 27-му номеру рейтинга ATP, 30-летнему итальянцу Фабио Фоньини, который получил четвертый номер посева и первый круг пропускал. Поединок длился 1 час 57 минут и завершился в пользу итальянца со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

На счету Долгополова один брейк, десять эйсов и четыре двойных ошибки, а Фоньини сделал два брейка, и четыре эйса при трех двойных ошибках. В их личном противостоянии украинец остается лидером со счетом 5:1.

Долгополов покидает турнир, заработав 20 рейтинговых очков и $8010 призовых.

Фоньини в четвертьфинале встретится с французом Адрианом Маннарино (5), который разгромил Ричардаса Беранкиса (LL) из Литвы – 6:2, 6:1.

Теннис. ATP World Tour 250 - Apia International Sydney. Сидней (Австралия).  Хард (зал). Призовой фонд $528,910. Одиночный разряд. 28 участников
Второй круг
Фабио Фоньини (Италия, 4) — Александр Долгополов (Украина) – 3:6, 6:3, 6:4
Адриан Маннарино (Франция, 5) — Ричардас Беранкис (Литва, LL) – 6:2, 6:1

Паоло Лоренци (Италия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 1) – 6:3, 7:5
Даниил Медведев (Россия, Q) — Джаред Доналдсон (США) – 6:3, 4:6, 7:5

Бенуа Пэр (Франция) — Леонардо Майер (Аргентина) – 6:2, 3:6, 6:1
Жиль Мюллер (Люксембург, 2) - Джон Миллман (Австралия, WC) — 7:6(5), 6:4

Алекс де Минор (Австралия, SE) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 7) – 6:2, 3:0 Rt
Фелисьяно Лопес (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина, 3) – 6:3, 7:6(1)


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