Хобарт. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде

Вчера, 13:58 176 | Теннис

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA - Hobart International в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Людмила Киченок (54-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница японка Макото Ниномия (43) получили четвертый номер посева. В стартовjм матче они нанесли поражение американке Кэйтлин Кристиан (121) и Прайтане Томбаре (130) из Индии со счетом 6:2, 7:5.



Матч длился 1 час 11 минут. Киченок и Ниномия сделали четыре брейка и не удержали одну свою подачу. На счету победительниц пять эйсов и столько же двойных ошибок, а их соперницы один раз подали навылет и дважды ошиблись на подаче.



В четвертьфинале Людмила и Макото сыграют против японки Нао Хибино (50) и хорватки Дарьи Юрак (53).



Напомним, ранее В Хобарте (Австралия) на турнире WTA - Hobart International в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(54-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница японка(43) получили четвертый номер посева. В стартовjм матче они нанесли поражение американке(121) и(130) из Индии со счетом 6:2, 7:5.Матч длился 1 час 11 минут. Киченок и Ниномия сделали четыре брейка и не удержали одну свою подачу. На счету победительниц пять эйсов и столько же двойных ошибок, а их соперницы один раз подали навылет и дважды ошиблись на подаче.В четвертьфинале Людмила и Макото сыграют против японки Нао Хибино (50) и хорватки Дарьи Юрак (53).Напомним, ранее в четвертьфинал вышла украинка Ольга Савчук в паре с румынкой Ралукой Олару.