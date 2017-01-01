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Хобарт. Леся Цуренко обыграла Юлию Путинцеву и вышла в 1/4 финала
Хобарт. Леся Цуренко обыграла Путинцеву и вышла в 1/4 финалаВ Хобарте (Австралия) на турнире WTA -  Hobart International  с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

43-я ракетка мира, 28-летняя украинка Леся Цуренко, посеянная под пятым номером, уверенно обыграла представительницу Казахстана 23-летнюю Юлию Путинцеву, занимающую в мировом рейтинге 50-е место, со счетом 6:3, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 13 минут. По ходу встречи обе соперницы имели по семь брейк-пойнтов, из которых Цуренко реализовала пять, а Путинцева – два. Навылет теннисистки не подавали, при этом Леся допустила три двойных ошибки, а Юлия – две.
В их личном противостоянии у Путинцевой осталось минимальное преимущество – 2:1.

За выход в полуфинал турнира Цуренко сыграет либо с первой сеяной китаянкой Чжан Шуай, либо с белоруской Ариной Соболенко (LD).

Теннис. WTA -  Hobart International. Хобарт (Австралия).  Хард (зал). Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Второй круг
Леся Цуренко (Украина, 5) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 6:2

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