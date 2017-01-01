Хобарт. Ольга Савчук стартовала с победы в парном разряде

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA - Hobart International в парном разряде проходят матчи первого круга.Посеянные под первым номером украинка(35-я в парном рейтинге WTA) и румынка(40) обыграли(73) из Аргентины и румынку(86) со счетом 6:4, 2:6, 10:5.Поединок продолжался 1 час 24 минуты. На счету Савчук и Олару четыре брейка и пять двойных ошибок, а их соперницы сделали пять брейков и два эйса при четырех двойных ошибках.Соперницы Савчук и Олару по четвертьфиналу определится в матче Вероника Кудерметова / Арина Соболенко (Россия / Беларусь) – Натела Дзаламидзе / Ксения Кнолл (Россия / Швейцария).