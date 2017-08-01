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Сидней. Надежда Киченок зачехлила ракетку на старте турнира в парном разряде
Сидней. Надежда Киченок зачехлила ракетку на старте турнира в парном разрядеВ Сиднее (Австралия) на турнире WTA Premier - Apia International Sydney с призовым фондом $799,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Надежда Киченок (47-я в парном рейтинге WTA) со своей напарницей из Австралии Анастасией Родионовой (44) потерпели поражение от испанки Лары Арруабаррены (79) и американки Лорен Дэвис (214) со счетом 3:6, 5:7.

За 1 час 10 минут, проведенные на корте, Киченок и Родионова выиграли два гейма на приеме и проиграли четыре на своей подаче. На их счету один эйс и две двойных ошибки, а у соперниц – два эйса при отсутствии двойных.

Напомним, Катерина Бондаренко в паре с австралийкой Кейси Дельаквой стартовали с победы.


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