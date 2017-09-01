Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на одну позицию, Марченко покинул ТОП-200

Сегодня, 10:06 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 8 января, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист, который поднялся на одну позицию и теперь занимает 37-е место.



Во второй сотне мировой классификации также один украинец - Сергей Стаховский, который сохранил 122-ю позицию.

Илья Марченко покинул ТОП-200, опустившись со 196-й строчки на 203-ю.



В ТОП-10 рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, опережая швейцарца



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 08.01 2018 г.:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10600 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605

3 (3). Григор Димитров (Болгария) – 4990

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4610

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4060

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3805

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775

8 (8). Джек Сок (США) – 3165

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3160

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2615

…

37 (38). Александр Долгополов (Украина) – 1276

122 (122). Сергей Стаховский (Украина) – 484

203 (196). Илья Марченко (Украина) – 260



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 8 января, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист, который поднялся на одну позицию и теперь занимает 37-е место.Во второй сотне мировой классификации также один украинец - Сергей Стаховский, который сохранил 122-ю позицию.Илья Марченко покинул ТОП-200, опустившись со 196-й строчки на 203-ю.В ТОП-10 рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, опережая швейцарца Роджера Федерера на 995 очков.1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10600 очков2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 96053 (3). Григор Димитров (Болгария) – 49904 (4). Александр Зверев (Германия) – 46105 (5). Доминик Тим (Австрия) – 40606 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 38057 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 37758 (8). Джек Сок (США) – 31659 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 316010 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 261537 (38). Александр Долгополов (Украина) – 1276122 (122). Сергей Стаховский (Украина) – 484203 (196). Илья Марченко (Украина) – 260