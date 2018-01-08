Рейтинг WTA. Свитолиа вернулась на четвертую строчку

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 8 января, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира по итогам первой недели нового сезона.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина после победы на турнире в Брисбене (Австралия) поднялась с шестого на четвертое место. По одной позиции потеряли Леся Цуренко (43), Катерина Козлова (85) и Катерина Бондаренко (94).Места во второй сотне мирового рейтинга занимают две украинки. Ангелина Калинина поднялась на один пункт и теперь занимает 155-е место, Диана Ястремская, взлетев на одиннадцать позиций, расположилась на 177 строчке.В топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Датчанка Каролин Возняцки стала второй ракеткой мира, сместив на третью строчку испанку Гарбинье Мугурусу. Две позиции потеряла чешка Каролина Плишкова (6-я). Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп.1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6425 очков2 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 60953 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 60054 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 57855 (5). Винус Уильямс (США) – 55676 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 54457 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 49018 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 43859 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 360010 (10). Коко Вандевеге (США) – 325843 (42). Леся Цуренко (Украина) – 120085 (84). Катерина Козлова (Украина) – 74494 (93). Катерина Бондаренко (Украина) – 710155 (156). Ангелина Калинина (Украина) – 368177 (188). Диана Ястремская (Украина) - 323