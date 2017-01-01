Леся Цуренко стартовала с победы на турнире в Хобарте

Теннис. WTA - Hobart International. Хобарт (Австралия). Хард (зал). Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA - Hobart International с призовым фондом $250,000 проходят матчи первого круга.43-я ракетка мира, 28-летняя украинка, посеянная под пятым номером, стартовала с победы над 24-летней венгеркой, занимающей в мировом рейтинге 49-е место, со счетом 7:6(2), 6:2.Поединок продолжался 1 час 44 минуты. Цуренко взяла пять подач Бабош и не удержала три своих. Обе соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Леся допустила три двойных ошибки, а Тимеа – шесть. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу украинки.Во втором круге соперницей Цуренко будет представительница Казахстана Юлия Путинцева, занимающая в рейтинге WTA 50-е место. На данный момент в их личном противостоянии впереди Путинцева – 2:0.Леся Цуренко (Украина, 5) — Тимеа Бабош (Венгрия) – 7:6(2), 6:2Юлия Путинцева (Казахстан) — Наоми Осака (Япония) – 6:3, 6:3