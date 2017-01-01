Сидней. Победа Долгополова над Троицки: обзор матча (Видео)

Сегодня, 08:38 0 | Теннис / Видео









В Сиднее (Австралия) на турнире ATP World Tour 250 - Apia International Sydney с призовым фондом $528,910 в матче первого круга украинец Александр Долгополов нанес поражение сербу Виктору Троицки со счетом 6:3, 6:7(6), 7:5