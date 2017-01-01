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Сидней. Победа Долгополова над Троицки: обзор матча (Видео)
В Сиднее (Австралия) на турнире ATP World Tour 250 - Apia International Sydney с призовым фондом $528,910 в матче первого круга украинец Александр Долгополов нанес поражение сербу Виктору Троицки со счетом 6:3, 6:7(6), 7:5.



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