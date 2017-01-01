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Сидней. Долгополов стартовал с победы над Троицки
Сидней. Долгополов стартовал с победы над ТроицкиВ Сиднее (Австралия) на турнире ATP World Tour 250 - Apia International Sydney с призовым фондом $528,910 проходят матчи первого круга.

38-я ракетка мира, 29-летний украинец Александр Долгополов стартовал с непростой победы над 31-летним сербом Виктором Троицки, занимающим в мировом рейтинге 55-е место, со счетом 6:3, 6:7(6), 7:5.

Поединок продолжался 2 часа 20 минут. Долгополов выиграл шесть геймов на приеме и проиграл четыре на своей подаче. Оба теннисиста выполнили по 13 эйсов, при этом Александр допустил девять двойных ошибок, а Виктор – семь. Благодаря этой победе украинец вышел вперед в личном противостоянии с сербом – 3:2.

Во втором круге соперником Долгоплова будет итальянец Фабио Фоньини, который получил четвертый номер посева и первый круг пропускает.

Теннис. ATP World Tour 250 - Apia International Sydney. Сидней (Австралия).  Хард (зал). Призовой фонд $528,910. Одиночный разряд. 28 участников
Первый круг
Александр Долгополов (Украина) - Виктор Троицки (Сербия)  - 6:3, 6:7(6), 7:5
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