Сидней. Долгополов стартовал с победы над Троицки

Теннис. ATP World Tour 250 - Apia International Sydney. Сидней (Австралия). Хард (зал). Призовой фонд $528,910. Одиночный разряд. 28 участников

В Сиднее (Австралия) на турнире ATP World Tour 250 - Apia International Sydney с призовым фондом $528,910 проходят матчи первого круга.38-я ракетка мира, 29-летний украинецстартовал с непростой победы над 31-летним сербом, занимающим в мировом рейтинге 55-е место, со счетом 6:3, 6:7(6), 7:5.Поединок продолжался 2 часа 20 минут. Долгополов выиграл шесть геймов на приеме и проиграл четыре на своей подаче. Оба теннисиста выполнили по 13 эйсов, при этом Александр допустил девять двойных ошибок, а Виктор – семь. Благодаря этой победе украинец вышел вперед в личном противостоянии с сербом – 3:2.Во втором круге соперником Долгоплова будет итальянец Фабио Фоньини, который получил четвертый номер посева и первый круг пропускает.Александр Долгополов (Украина) - Виктор Троицки (Сербия) - 6:3, 6:7(6), 7:5