Сидней. Долгополов стартовал с победы над Троицки

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14:20 Женская сборная Украины по биатлону – пятая в эстафете на этапе КМ мира в Оберхофе 233 | Биатлон / Главные новости спорта
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