Победа Свитолиной над Саснович в финале турнира в Брисбене (Видео)

Последние новости спорта

20:07 Тищенко, Прима, Семаков и Пидручный побегут в эстафете на этапе КМ в Оберхофе 118 | Биатлон

20:02 Меркушина, Джима, Вита Семеренко и Пидгрушная побегут в эстафете на этапе КМ в Оберхофе 133 | Биатлон

19:41 Йоханнес Бё: Я сейчас отдаю победы Фуркаду, а так быть не должно 133 | Биатлон

19:32 Фуркад: После последней стрельбы показал норвежцам, что не боюсь их, но уважаю 110 | Биатлон

19:09 Мартен Фуркад - лидер общего зачета Кубка мира; Пидручный поднялся на 22-е место 116 | Биатлон

17:01 Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе; Пидручный - пятый 191 | Биатлон / Главные новости спорта

16:25 Симон Фуркад выиграл спринт на словацком этапе Кубка IBU; Доценко - девятый 122 | Биатлон

16:06 Вита Семеренко поднялась на 6-е место в общем зачете Кубка мира 170 | Биатлон

15:38 Юлия Журавок – пятая в спринте на словацком этапе Кубка IBU 137 | Биатлон