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Победа Свитолиной над Саснович в финале турнира в Брисбене (Видео)
В Брисбене (Австралия) на турнире WTA Brisbane International – Premier в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Украинка Элина Свитолина, посеянная под третьим номером, разгромила свою ровесницу, белоруску Александру Саснович (Q), занимающую в мировом рейтинге 88-е место, со счетом 6:2, 6:1.


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