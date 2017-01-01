Элина Свитолина стала чемпионкой турнира в Брисбене

20:07 Тищенко, Прима, Семаков и Пидручный побегут в эстафете на этапе КМ в Оберхофе 118 | Биатлон
20:02 Меркушина, Джима, Вита Семеренко и Пидгрушная побегут в эстафете на этапе КМ в Оберхофе 133 | Биатлон
19:41 Йоханнес Бё: Я сейчас отдаю победы Фуркаду, а так быть не должно 133 | Биатлон
19:32 Фуркад: После последней стрельбы показал норвежцам, что не боюсь их, но уважаю 110 | Биатлон
19:09 Мартен Фуркад - лидер общего зачета Кубка мира; Пидручный поднялся на 22-е место 116 | Биатлон
17:01 Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе; Пидручный - пятый 191 | Биатлон / Главные новости спорта
16:25 Симон Фуркад выиграл спринт на словацком этапе Кубка IBU; Доценко - девятый 122 | Биатлон
16:06 Вита Семеренко поднялась на 6-е место в общем зачете Кубка мира 170 | Биатлон
15:38 Юлия Журавок – пятая в спринте на словацком этапе Кубка IBU 137 | Биатлон
14:48 Бронза Виты Семеренко в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе (Видео) 258 | Биатлон / Видео
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Январь 2018 (74)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.