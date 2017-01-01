Брисбен. Обзор полуфиналов: Свитолина – Плишкова, Саснович – Севастова (Видео)

Сегодня, 09:02 6 | Теннис / Видео

В Брисбене (Австралия) проходит турнир WTA Brisbane International – Premier c призовым фондом $894 700.



Украинка Элина Свитолина (3) вышла в финал, одержав победу над чешкой Каролиной Плишковой (2) со счетом 7:5, 7:5. Благодаря этой победе Элина опередит в рейтинге Плишкову и американку Винус Уильямс и получит четвертый номер посева на Australian Open — 2018.



Соперницей Свитолиной по финалу станет белоруска Александра Саснович (Q), обыгравшая латвийку Анастасию Севастову (7) со счетом 7:6 (7:3), 6:4.





