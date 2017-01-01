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Брисбен. Димитров обыграл Эдмунда и в полуфинале сыграет с обидчиком Долгополова
Брисбен. Димитров обыграл Эдмунда и в полуфинале сыграет с обидчиком ДолгополоваВ Брисбене (Австралия) на турнире ATP - Brisbane International - ATP WORLD TOUR 250 c призовым фондом $437 380, в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.

Третья ракетка мира, 26-летний болгарин Григор Димитров, посеянный под первым номером, в трех сетах одолел 22-летнего британца Кайла Эдмунда, занимающего в рейтинге ATP 50-е место, со счетом 6:3, 6:7(3), 6:4.

Теннисисты играли 2 часа 25 минут. Димитров взял две подачи соперника и отыграл оба его брейк-пойнта. Григор выполнил 12 эйсов и совершил девять двойных ошибок, а Кайл шесть раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была вторая победа болгарина в двух встречах с британцем.

За выход в финал турнира Димитров поспорит с австралийцем Ником Кирьосом (3), который победил украинца Александра Долгополова.

На данный момент в личном противостоянии Димитрова и Кирьоса впереди болгарин – 2:0.

Второй полуфинальной парой стали американец Райан Харрисон и австралиец Алекс де Минор (WC).
Алекс де Минор разгромил американца Майкла Ммо (Q) — 6:4, 6:0, а Харрисон победил Дениса Истомина из Узбекистана - 7:6(6), 4:2 Rt.

Теннис. ATP - Brisbane International – ATP WORLD TOUR 250. Брисбен (Австрилия). Хард. Призовой фонд $437 380. 28 участников
1/4 финала
Григор Димитров (Болгария, 1) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:3, 6:7(3), 6:4
Алекс де Минор (Австралия, WC) — Майкл Ммо (США, Q) — 6:4, 6:0
Райан Харрисон (США) — Денис Истомин (Узбекистан) – 7:6(6), 4:2 Rt
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