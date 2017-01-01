Симона Халеп стала первой финалисткой турнира в Шэньчжэне

Теннис. WTA Elite Trophy Zhuhai. Чжухай (Китай). Хард. Призовой фонд $2 280 935. 12 участниц

В Шэньчжэне (Китай) на турнире WTA категории International с призовым фондом $626 750 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Первая ракетка мира, 26-летняя румынка, посеянная под первым номером обыграла свою 27-летнюю соотечественницу(4), занимающую в мировом рейтинге 43-е место, со счетом 6:1, 6:4.За 1 час 28 минут игрового времени Халеп реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Бегу ответила ей одним брейком и одним эйсов при трех двойных ошибках. Теперь счет их личных встреч стал 6:0 в пользу Симоны.Соперница Халеп по финалу определится в матче между действующей чемпионкой турнира чешкой Катериной Синяковой (6) и россиянкой Марией Шараповой.Симона Халеп (Румыния, 1) — Ирина Бегу (Румыния, 4) – 6:1, 6:4