Серена Уильямс снялась с Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс, в сентябре прошлого года ставшая мамой, приняла решение отказаться от участия на Australian Open — 2018.«После выступления в моем первом матче после родов я поняла, что пусть я и очень близка к возвращению, но пока не там, где хотела бы быть. Мои тренер и команда всегда говорили: «Отправляйся на турниры лишь тогда, когда будешь готова пройти весь путь». Так что я с нетерпением жду встречи в следующий раз», — написала американка на своей странице в одной из социальных сетей.Информацию о решении Уильямс подвердила и пресс-служба турнира.Таким образом, по окончании Australian Open Уильямс потеряет место в рейтинге WTA, поскольку утратит все свои очки.Первый в сезоне турнир «Большого шлема» - Открытый чемпионат Австралии пройдет с 11 по 27 января в Мельбурне.