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Брисбен. Долгополов уступил Кирьосу в четвертьфинале
Брисбен. Долгополов уступил Кирьосу в четвертьфиналеВ Брисбене (Австралия) на турнире Brisbane International - ATP WORLD TOUR 250 c призовым фондом $437 380, в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи. 

29-летний украинец Александр Долгополов, занимающий в мировом рейтинге 38-е место, уступил в трех сетах 21-й ракетке мира, 22-летнему австралийцу Нику Кирьосу (3), посеянному под третьим номером. Поединок продолжался 1 час 30 минут и завершился в пользу австралийца со счетом 1:6, 6:3, 6:4.

Соперники взяли по две подачи друг друга. На счету Долгополова шесть эйсов при трех двойных ошибках, а Кирьос 18 раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу австралийца.

В полуфинале соперником Кирьоса будет его соотечественник Алекс де Минор (WC), который уверенно обыграл американца Майкла Ммо (Q) – 6:4, 6:0.

Теннис. ATP - Brisbane International – ATP WORLD TOUR 250. Брисбен (Австрилия). Хард. Призовой фонд $437 380. 28 участников
1/4 финала
Ник Кирьос (Австралия, 3) - Александр Долгополов (Украина) — 1:6, 6:3, 6:4
Алекс де Минор (Австралия, WC) — Майкл Ммо (США, Q) — 6:4, 6:0

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