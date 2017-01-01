Свитолина вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Последние новости спорта

21:30 Пидручный первым из украинцев стартует в спринте на этапе КМ в Оберхофе 31 | Биатлон

21:16 Урош Велепец: Этот старт мы расцениваем, как еще одну тренировку, и потому никакой паники нет 53 | Биатлон

21:05 Швейцарец Дарио Колонья упрочил лидерство в общем зачете «Тур де Ски» 83 | Лыжные гонки

20:42 Макарайнен: Сражаться с Кузьминой на трассе никому не под силу 80 | Биатлон

20:33 Норвежка Остберг победила в масс-старте на 10 км и укрепила лидерство в общем зачете «Тур де Ски» 73 | Лыжные гонки

20:08 Австриец Хиршер победил в слаломе на этапе КМ в Загребе 82 | Горнолыжный спорт

19:51 Промоутер Бриедиса: Усик в опасности 115 | Бокс

17:08 Менеджер Ригондо о бое с Ломаченко: Не думал, что это будет настолько ужасное выступление 216 | Бокс

16:45 Кузьмина лидирует в общем зачете Кубка мира; Вита Семеренко поднялась на 8-е место 103 | Биатлон