На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Свитолина вышла в полуфинал турнира в Брисбене
Свитолина вышла в полуфинал турнира в БрисбенеВ Брисбене (Австралия) на турнире WTA Brisbane International – Premier c призовым фондом $894 700, в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Шестая ракетка мира, 23-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под третьим номером, стала полуфиналисткой. В матче против девятого номера мирового рейтинга, 26-летней Йоханны Конты при счете 1:6, 7:6(6), 3:2 в пользу Свитолиной, британка отказалась от дальнейшей борьбы.

Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. Конта реализовала три брейк-пойнта из четырех и отыграла все пять брейк-пойнтов, имевшихся у Свитолиной. Элина выполнила четыре эйса и избежала ошибок на подаче, а Йоханна девять раз подала навылет и допустила четыре двойных ошибки. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу украинки.

Соперница Свитолиной по полуфиналу определится в матче Каролина Плишкова (Чехия, 2) - Кайя Канепи (Эстония, Q).

Первой полуфинальной парой стали белоруска Александра Саснович (Q) и Анастасия Севастова (7) из Латвии. Соснович в трех сетах переиграла француженку Ализе Корне – 3:6, 6:2, 6:3, а Севастова победила сербку Александру Крунич – 6:2, 6:4.

Ранее Саснович и Севастова не встречались.

Теннис. WTA - Brisbane International – Premier Брисбен (Австрилия). Хард. Призовой фонд $894 700. 30 участниц
1/4 финала
Элина Свитолина (Украина, 3) — Йоханна Конта (Великобритания, 5) – 1:6, 7:6(6), 3:2 Rt
Александра Саснович (Беларусь, Q) — Ализе Корне (Франция) – 3:6, 6:2, 6:3
Анастасия Севастова (Латвия, 7) — Александра Крунич (Сербия, LD) – 6:2, 6:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Брисбен. Корне в финале ожидает победительницу матча Свитолина – Плишкова
Торонто. Свитолина обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал
Брисбен. Свитолина вышла в &#188; финала
Брисбен. Свитолина обыграла Конюх и вышла в 1/4 финала
Элина Свитолина вышла в полуфинал «челленджера» в Индии
Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA в Стэнфорде
Свитолина вышла в финал турнира в Стамбуле
US Open. Свитолина обыграла Канепи и вышла в третий круг
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Брисбен. Надежда Киченок не прошла в полуфинал в парном разряде
Свитолина вышла в полуфинал турнира в Брисбене
Брисбен. Долгополов разгромил Себальоса и вышел в четвертьфинал
Брисбен. Людмила Киченок не прошла в полуфинал в парном разряде
Брисбен. Цуренко не прошла в четвертьфинал

Последние новости спорта

21:30 Пидручный первым из украинцев стартует в спринте на этапе КМ в Оберхофе 31 | Биатлон

21:16 Урош Велепец: Этот старт мы расцениваем, как еще одну тренировку, и потому никакой паники нет 53 | Биатлон

21:05 Швейцарец Дарио Колонья упрочил лидерство в общем зачете «Тур де Ски» 83 | Лыжные гонки

20:42 Макарайнен: Сражаться с Кузьминой на трассе никому не под силу 80 | Биатлон

20:33 Норвежка Остберг победила в масс-старте на 10 км и укрепила лидерство в общем зачете «Тур де Ски» 73 | Лыжные гонки

20:08 Австриец Хиршер победил в слаломе на этапе КМ в Загребе 82 | Горнолыжный спорт

19:51 Промоутер Бриедиса: Усик в опасности 115 | Бокс

17:08 Менеджер Ригондо о бое с Ломаченко: Не думал, что это будет настолько ужасное выступление 216 | Бокс

16:45 Кузьмина лидирует в общем зачете Кубка мира; Вита Семеренко поднялась на 8-е место 103 | Биатлон

15:11 Кузьмина победила в спринте на этапе КМ в Оберхофе; Вита Семеренко – 22-я 185 | Биатлон / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Усик и Бриедис встретились на дуэли взглядов (Фото)

Малиновский нокаутировал Берну (Фото)

Победа Дениса Беринчика над Алланом Валлеспином в фотографиях

Беринчик — Валлеспин, Малиновский — Берна прошли процедуру взвешивания: Результаты и фото

Победа Мигеля Романа над Орландо Салидо в фотографиях

Победа Ломаченко над Ригондо в фотографиях

Василий Ломаченко – Гильермо Ригондо: Результаты взвешивания (+Фото)

ВИДЕО

НБА. Победный трехочковый Карри – лучший момент игрового дня (Видео)

НБА. ТОП-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Мощные данки Бледсо и Адетокунбо в ТОП-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Мощные данки Уэстбрука и Адамса в ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

НХЛ. Лучшие моменты игровой недели (Видео)

НБА. Аллей-уп на Тайсона Чендлера в ТОП-10 игрового дня (Видео)

НБА. Лучшие моменты рождественского игрового вечера (Видео)





Топ-новости недели

Кузьмина победила в спринте на этапе КМ в Оберхофе; Вита Семеренко – 22-я
Свитолина вышла в полуфинал турнира в Брисбене
Брисбен. Долгополов разгромил Себальоса и вышел в четвертьфинал
Брисбен. Свитолина обыграла Конюх и вышла в 1/4 финала
Россияне Юрлова и Волков – победители «Рождественской гонки»; Джима и Реш - пятые






Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2018 (34)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Кубок мира по биатлону Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги