Брисбен. Долгополов разгромил Себальоса и вышел в четвертьфинал

Теннис. ATP - Brisbane International – ATP WORLD TOUR 250. Брисбен (Австрилия). Хард. Призовой фонд $437 380. 28 участников

В Брисбене (Австралия) на турнире ATP - Brisbane International - ATP WORLD TOUR 250 c призовым фондом $437 380, в одиночном разряде проходят матчи второго круга.38-я ракетка мира, 29-летний украинецразгромил 32-летнего аргентинца, занимающего в мировом рейтинге 66-е место, со счетом 6:1, 6:2.Поединок длился 1 час 4 минуты. Долгополов реализовал пять брейк-пойнтов из семи и отыграл все четыре брейк-пойнта, имевшихся у Себальоса. Оба соперника допустили по две двойных ошибки, при этом Александр выполнил девять эйсов, а Орасио – два. Теперь счет личных встреч теннисистов стал 3:2 в пользу украинца.За выход в полуфинал турнира Долгополов сыграет с австралийцем Ником Кирьосом (3), который в трех сетах сломил сопротивление своего соотечественника Мэттью Эбдена (LD) - 6:7(3), 7:6(5), 6:2.Ранее Долгополов и Кирьос встречались один раз и тогда сильнее был австралиец.Александр Долгополов (Украина) — Орасио Себальос (Аргентина) – 6:1, 6:2Ник Кирьос (Австралия, 3) — Мэттью Эбден (Австралия, LD) – 6:7(3), 7:6(5), 6:2Майкл Ммо (США, Q) — Миша Зверев (Германия, 8) – 6:2, 5:7, 6:4Алекс де Минор (Австралия, WC) — Милош Раонич (Канада, 4) – 6:4, 6:4