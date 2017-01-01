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Брисбен. Людмила Киченок не прошла в полуфинал в парном разряде
Брисбен. Людмила Киченок не прошла в полуфинал в парном разрядеВ Брисбене (Австралия) на турнире WTA Brisbane International – Premier в парном разряде  проходят матчи 1/4 финала. 

Украинка Людмила Киченок (53-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница японка Макото Ниномиа (46) уступили четвертой паре турнира словенке Андрее Клепак (24) и испанке Марии Хосе Мартинес Санчес (24) со счетом 7:5, 5:7, 7:10.

За 1 час 46 минут игрового времени обе пары сделали по четыре брейка. Киченок и Ниномиа выполнили три эйса и допустили шесть двойных ошибок, а их соперницы два раза подали навылет и избежали ошибок на подаче.

Напомним, продолжает борьбу Надежда Киченок в паре с Анастасией Родионовой. За выход в полуфинал турнира им предстоит сразиться с первыми сеяными Латишей Чан (1) из Тайваня и чешкой Андреей Сестини Главачковой (5).

Элина Свитолина (439), выступающая в парном разряде вместе с британкой Йоханной Контой (85) проиграли в первом круге дуэту из Нидерландов Кики Бертенс (19) / Деми Шуурс (44) – 2:6, 2:6.



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