Брисбен. Людмила Киченок не прошла в полуфинал в парном разряде

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA Brisbane International – Premier в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Украинка(53-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница японка(46) уступили четвертой паре турнира словенке(24) и испанке(24) со счетом 7:5, 5:7, 7:10.За 1 час 46 минут игрового времени обе пары сделали по четыре брейка. Киченок и Ниномиа выполнили три эйса и допустили шесть двойных ошибок, а их соперницы два раза подали навылет и избежали ошибок на подаче.Напомним, продолжает борьбу Надежда Киченок в паре с Анастасией Родионовой. За выход в полуфинал турнира им предстоит сразиться с первыми сеяными Латишей Чан (1) из Тайваня и чешкой Андреей Сестини Главачковой (5).Элина Свитолина (439), выступающая в парном разряде вместе с британкой Йоханной Контой (85) проиграли в первом круге дуэту из Нидерландов Кики Бертенс (19) / Деми Шуурс (44) – 2:6, 2:6.