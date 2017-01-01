Брисбен. Цуренко не прошла в четвертьфинал

Теннис. WTA - Brisbane International – Premier Брисбен (Австрилия). Хард. Призовой фонд $894 700. 30 участниц

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA Brisbane International – Premier c призовым фондом $894 700 проходят матчи второго круга.42-я ракетка мира, 28-летняя украинкапотерпела поражение от прошедшей через квалификацию 32-летней эстонки, занимающей в мировом рейтинге 100-е место. Поединок длился 1 час 29 минут и завершился в пользу эстонской теннисистки со счетом 6:4, 6:3.Цуренко сделала три брейка и упустила пять своих подач. Леся один раз подала навылет и совершила восемь двойных ошибок против трех эйсов и одной двойной у соперницы. Между собой теннисистки играли впервые.В четвертьфинале Канепи предстоит сыграть против действующей чемпионки турнира, чешки Каролины Плишковой (2), которая разгромила американку Катрин Беллис – 6:1, 6:1.Напомним, в первом круге турнира в Брисбене выбыла из борьбы украинка Катерина Бондаренко, проиграв Беллис – 2:6, 5:7.Кайя Канепи (Эстония, Q) — Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 6:3Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Катрин Беллис (США) – 6:1, 6:1