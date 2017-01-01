Брисбен. Свитолина обыграла Конюх и вышла в 1/4 финала

Теннис. WTA - Brisbane International – Premier Брисбен (Австрилия). Хард. Призовой фонд $894 700. 30 участниц

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA Brisbane International – Premier c призовым фондом $894 700 проходят матчи второго круга.Шестая ракетка мира, 23-летняя украинка, посеянная под третьи номером, вышла в четвертьфинал после победы над 20-летней хорваткой, занимающей в мировом рейтинге 44-е место, со счетом 6:3, 6:1.Поединок длился 1 час 4 минуты. За это время Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из одиннадцати и выполнила три эйса при одной двойной ошибке. На счету Конюх один брейк, два эйсов и пять двойных ошибок. Благодаря победе украинка вышла вперед в противостоянии с хорваткой - 2:1.За выход в полуфинал турнира Свитолина поспорит с британкой Йоханной Контой (5), которая была сильнее хорватки Айлы Томлянович (WC) – 4:6, 6:1, 6:4.Ранее Свитолина и Конта встречались два раза и оба раза первенствовала украинка.Элина Свитолина (Украина, 3) — Ана Конюх (Хорватия) – 6:3, 6:1Йоханна Конта (Великобритания, 5) — Айла Томлянович (Хорватия, WC) – 4:6, 6:1, 6:4