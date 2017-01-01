Bild обвинила Беккера в продаже поддельной ракетки на аукционе

Сегодня, 17:33 0 | Теннис

Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер продал на аукционе поддельную ракетку, выдавая ее за ту, которой он играл на Уимблдоне-1999, сообщает Bild.



По информации издания, Беккер выручил за подделку 10 тысяч евро. Деньги должны были пойти на благотворительность, но фонд, с которым контактировал бывший теннисист до сих пор ничего не получил.



Адвокат Беккера настаивает, что ракетка была подлинной.



В октябре появилась информация, что 50-летний Беккер намерен продать трофеи победителя Уимблдона из-за долга 54 миллиона фунтов стерлингов (72,8 миллиона долларов). Он потерял состояние, вложившись в нигерийские нефтяные компании.



Беккер — шестикратный победитель турниров серии «Большого шлема», олимпийский чемпион-1992. За карьеру немец заработал более 25 миллионов долларов призовых в одиночном и парном разрядах. С 2013 по 2016 год Беккер тренировал сербского теннисиста Бывшая первая ракетка мира немецпродал на аукционе поддельную ракетку, выдавая ее за ту, которой он играл на Уимблдоне-1999, сообщает Bild.По информации издания, Беккер выручил за подделку 10 тысяч евро. Деньги должны были пойти на благотворительность, но фонд, с которым контактировал бывший теннисист до сих пор ничего не получил.Адвокат Беккера настаивает, что ракетка была подлинной.В октябре появилась информация, что 50-летний Беккер намерен продать трофеи победителя Уимблдона из-за долга 54 миллиона фунтов стерлингов (72,8 миллиона долларов). Он потерял состояние, вложившись в нигерийские нефтяные компании.Беккер — шестикратный победитель турниров серии «Большого шлема», олимпийский чемпион-1992. За карьеру немец заработал более 25 миллионов долларов призовых в одиночном и парном разрядах. С 2013 по 2016 год Беккер тренировал сербского теннисиста Новака Джоковича