Абу-Даби. Рублев обыграл Карреньо-Бусту в матче за пятое место

Сегодня, 15:39 0 | Теннис

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship с призовым фондом $250 000. В соревнования принимают участие шесть теннисистов.



В матче за пятое место 39-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублев одержал уверенноую победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой, занимающим в мировом рейтинге десятое место, со счетом 6:4, 6:2. Теперь в их личном противостоянии россиянин впереди – 3:0.



Напомним, сегодня в Абу-Даби определяться финалисты турнира. В первом полуфинале сразятся австриец Доминик Тим и Кевин Андерсон из ЮАР, в во втором сыграют испанец Роберто Баутиста-Агут и британец Энди Маррей, заменивший серба



В Абу-Даби (ОАЭ) проходит выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship с призовым фондом $250 000. В соревнования принимают участие шесть теннисистов.В матче за пятое место 39-я ракетка мира, россиянинодержал уверенноую победу над испанцем, занимающим в мировом рейтинге десятое место, со счетом 6:4, 6:2. Теперь в их личном противостоянии россиянин впереди – 3:0.Напомним, сегодня в Абу-Даби определяться финалисты турнира. В первом полуфинале сразятся австриец Доминик Тим и Кевин Андерсон из ЮАР, в во втором сыграют испанец Роберто Баутиста-Агут и британец Энди Маррей, заменивший серба Новака Джоковича , снявшегося с соревнований.