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Новак Джокович снялся с выставочного турнира в Абу-Даби
Новак Джокович снялся с выставочного турнира в Абу-ДабиВ Абу-Даби (ОАЭ) проходит выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship с призовым фондом $250 000. В соревнования принимают участие шесть теннисистов.

Сербский теннисист Новак Джокович не смог выступить в полуфинале соревнований. Об этом сообщает официальный Twitter турнира.

Сегодня, 29 декабря, Джокович должен был сыграть и испанцем Роберто Баутистой-Агутом, но после консультаций со своим медицинским штабом снялся с турнира.

«Британский теннисист Энди Маррей согласился сыграть против Баутиста-Агута, в выставочном матче который начнется в 19:00 по местному времени. Мы желаем Новаку скорейшего восстановления», — говорится в сообщении.

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