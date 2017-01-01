Новак Джокович снялся с выставочного турнира в Абу-Даби

Сегодня, 15:24 0 | Теннис

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship с призовым фондом $250 000. В соревнования принимают участие шесть теннисистов.



Сербский теннисист Новак Джокович не смог выступить в полуфинале соревнований. Об этом сообщает официальный



Сегодня, 29 декабря, Джокович должен был сыграть и испанцем Роберто Баутистой-Агутом, но после консультаций со своим медицинским штабом снялся с турнира.



«Британский теннисист Энди Маррей согласился сыграть против Баутиста-Агута, в выставочном матче который начнется в 19:00 по местному времени. Мы желаем Новаку скорейшего восстановления», — говорится в сообщении.



В Абу-Даби (ОАЭ) проходит выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship с призовым фондом $250 000. В соревнования принимают участие шесть теннисистов.Сербский теннисистне смог выступить в полуфинале соревнований. Об этом сообщает официальный Twitter турнира.Сегодня, 29 декабря, Джокович должен был сыграть и испанцем Роберто Баутистой-Агутом, но после консультаций со своим медицинским штабом снялся с турнира.«Британский теннисист Энди Маррей согласился сыграть против Баутиста-Агута, в выставочном матче который начнется в 19:00 по местному времени. Мы желаем Новаку скорейшего восстановления», — говорится в сообщении.