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Андерсон победил Карреньо-Бусту в 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Андерсон победил Карреньо-Бусту в 1/4 финала турнира в Абу-Даби14-я ракетка мира южноафриканец Кевин Андерсон в четвертьфинале выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, занимающего в мировом рейтинге десятое место, со счетом 6:3, 7:6 (2). Матч длился 1 час 37 минут. Теперь в их личном противостоянии Андерсон впереди  - 3:0.

За выход в финал турнира Андерсон поспорит с австрийцем Домиником Тимом.

В другом полуфинале серб Новак Джокович сыграет либо с россиянином Андреем Рублёвым, либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Финалисты турнира определятся в пятницу, 29 декабря.
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