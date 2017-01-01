21:17 Абу-Даби. Баутиста-Агут победил Рублева и вышел в полуфинал 140 | Теннис
21:02 Россияне Юрлова и Волков – победители «Рождественской гонки»; Джима и Реш - пятые 154 | Биатлон / Главные новости спорта
20:06 «Рождественская гонка». Россияне Юрлова и Волков победили в масс-старте; Джима и Реш - десятые 167 | Биатлон
18:50 Андерсон победил Карреньо-Бусту в 1/4 финала турнира в Абу-Даби 135 | Теннис
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17:44 Американка Шиффрин победила в горнолыжном слаломе на австрийском этапе КМ 154 | Горнолыжный спорт
17:37 Итальянец Парис победил в скоростном спуске на этапе КМ в Борбомио 155 | Горнолыжный спорт
16:59 Юлия Левченко и Сергей Смелик - лучшие легкоатлеты Украины в 2017 году 168 | Легкая атлетика / Главные новости спорта
16:33 Хэмилтон уступил Роналду в опросе по итогам года 156 | Формула-1
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