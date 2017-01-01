На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Джокович: Цели — Первая строчка рейтинга и титулы на ТБШ
Джокович: Цели — Первая строчка рейтинга и титулы на ТБШСербский теннисист Новак Джокович рассказал о целях, которые будет ставить перед собой в предстоящем сезоне, и поделился ближайшими планами.

«Я бы соврал, в том числе и самому себе, если бы сказал, что мои цели меньше, чем звание первой ракетки мира и титулы на турнирах «Большого шлема,  — цитирует Джоковича Sport360. - Я знаю, что добивался этого раньше, доказал, что могу сделать это, так почему бы не стремиться к этому вновь? В первую очередь у меня есть сила воли. Это самое важное. Нужно по-настоящему чего-то хотеть, жаждать этого и быть преданным делу. Я таков и есть.

Верю не только я. Моя семья, жена, дети, родители, братья, моя команда поддерживают меня. Они дают мне энергию, которая так нужна. В данной ситуации я стараюсь сбалансировать свои цели и понять, каково состояние локтя. Торопиться не стоит, даже если из-за этого я не смогу достичь целей в этом сезоне. Но как только я буду полностью готов, на меньшее я не соглашусь.

Мои общие цели в теннисе и жизни — наслаждаться тем, что я делаю. Посмотрите на Роджера. Мы видели, чего он достиг, вернувшись после шести месяцев отсутствия. Это похожая ситуация. Он почти стал первой ракеткой мира по итогам года, его обошёл Рафа. Но Роджер доказал, что это ему по силам.

Возраст не так важен, если ты следишь за своим телом и наслаждаешься игрой, как ребёнок. Ты получаешь энергию свыше, я верю в это.

Сейчас я планирую сыграть в Абу-Даби, Дохе, на Australian Open и на других крупных турнирах. Под вопросом лишь неделя, на которой пройдут турниры в Дубае и Акапулько. Я до сих пор не решил, где буду выступать. Также не знаю, сыграю ли в Кубке Дэвиса. Всё будет зависеть от состояния локтя».
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Хэй: У меня две важные цели — Джошуа и Фьюри
Джокович: После «Ролан Гаррос»-2016 перестал получать удовольствие от тенниса
Джокович: Хочу догнать Сампраса и Надаля по числу побед на «Шлемах»
Новак Джокович расскажет о себе в мини-сериале
Новак Джокович завершит сезон в ранге первой ракетки мира
Мартен Фуркад: Желание бороться – у меня в крови
Джокович: Фоньини заставил меня сражаться за каждое очко
Новак Джокович о Роже Федерере: «Приятно видеть этого человека... он уникален»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Джокович: Цели — Первая строчка рейтинга и титулы на ТБШ
Рейтинг WTA. Ангелина Калинина поднялась на одну позицию
Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский на прежних позициях, Марченко поднялся на один пункт
Серена Уильямс: Принять участие в первом женском матче в Абу-Даби — большая честь
Серена Уильямс вернется на корт 30 декабря

Последние новости спорта

18:25 Джокович: Цели — Первая строчка рейтинга и титулы на ТБШ 187 | Теннис

18:12 Сабине Кем: Любая информация о Михаэле рождает слухи 178 | Формула-1

18:00 Форман: Если Джошуа проведет правильные бои, то сможет завязать с боксом в 30 лет 233 | Бокс

17:47 Муж Кузьминой: Свой первый ЧМ Настя провела в Пхенчхане, поэтому закончить с Олимпиадой нужно там же 163 | Биатлон

17:27 Блашко: Просили о мирном разрешении ситуации с переходом, а получили публичное очернение 186 | Биатлон

17:12 «Спортивная панорама»: Блашко хотела условий «как у Домрачевой» и даже лучше 178 | Биатлон

15:19 Бриггс: Не думаю, что Фьюри будет драться, он просто привлекает внимание 212 | Бокс

11:55 НХЛ. Лучшие моменты игровой недели (Видео) 420 | Хоккей / Видео

11:31 НБА. Аллей-уп на Тайсона Чендлера в ТОП-10 игрового дня (Видео) 365 | Баскетбол / Видео

11:14 Ломаченко: Я устал бегать за Салидо, реванш с ним мне больше не интересен 225 | Бокс

Все новости

ФОТО

Малиновский нокаутировал Берну (Фото)

Победа Дениса Беринчика над Алланом Валлеспином в фотографиях

Беринчик — Валлеспин, Малиновский — Берна прошли процедуру взвешивания: Результаты и фото

Победа Мигеля Романа над Орландо Салидо в фотографиях

Победа Ломаченко над Ригондо в фотографиях

Василий Ломаченко – Гильермо Ригондо: Результаты взвешивания (+Фото)

Ломаченко vs Ригондо: Финальная пресс-конференция (Фото)

ВИДЕО

НХЛ. Лучшие моменты игровой недели (Видео)

НБА. Аллей-уп на Тайсона Чендлера в ТОП-10 игрового дня (Видео)

НБА. Лучшие моменты рождественского игрового вечера (Видео)

НХЛ. ТОП-10 сейвов прошедшей недели (Видео)

НБА. Победный бросок Уэстбрука возглавляет ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

В шахматы сыграли в позе из камасутры (+Видео)

НБА. ТОП-5 моментов игрового дня (Видео)





Топ-новости недели

Василий Ломаченко - боксер года по версии Fightnews
Дарья Блашко и Виталий Труш – чемпионы Украины в гонках преследования
Антон Мигда и Дарья Блашко - чемпионы Украины по биатлону в спринте
Василий Ломаченко – победитель года по версии BoxingScene
УХЛ. 25-тур. «Донбасс» всухую обыграл «Кременчук» (+Видео)






Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2017 (406)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги