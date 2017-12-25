Рейтинг WTA. Ангелина Калинина поднялась на одну позицию

Сегодня, 15:12 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 25 декабря, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки и все сохранили свои прежние позиции: Элина Свитолина 96-я), Леся Цуренко (42), Катерина Козлова (84) и Катерина Бондаренко (93).



Места во второй сотне мирового рейтинга занимают две украинки. Ангелина Калинина поднялась на один пункт и теперь занимает 156-е место, Диана Ястремская по-прежнему 188-я.



В топ-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, опережая на 40 очков испанку Гарбинье Мугурусу. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Коко Вандевеге.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 25.12.2017г.:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6175 очков

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6135

3 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 6015

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5730

5 (5). Винус Уильямс (США) – 5597

6 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5500

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 5010

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 4385

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3610

10 (10). Коко Вандевеге (США) – 3258

…

42 (42). Леся Цуренко (Украина) – 1200

84 (84). Катерина Козлова (Украина) – 760

93 (93). Катерина Бондаренко (Украина) – 703

156 (157). Ангелина Калинина (Украина) – 368

188 (188). Диана Ястремская (Украина) - 306



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 25 декабря, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки и все сохранили свои прежние позиции: Элина Свитолина 96-я), Леся Цуренко (42), Катерина Козлова (84) и Катерина Бондаренко (93).Места во второй сотне мирового рейтинга занимают две украинки. Ангелина Калинина поднялась на один пункт и теперь занимает 156-е место, Диана Ястремская по-прежнему 188-я.В топ-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, опережая на 40 очков испанку Гарбинье Мугурусу. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Коко Вандевеге.1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6175 очков2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 61353 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 60154 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 57305 (5). Винус Уильямс (США) – 55976 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 55007 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 50108 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 43859 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 361010 (10). Коко Вандевеге (США) – 325842 (42). Леся Цуренко (Украина) – 120084 (84). Катерина Козлова (Украина) – 76093 (93). Катерина Бондаренко (Украина) – 703156 (157). Ангелина Калинина (Украина) – 368188 (188). Диана Ястремская (Украина) - 306