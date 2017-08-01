Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский на прежних позициях, Марченко поднялся на один пункт

Сегодня, 15:02 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 25 декабря, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга изменений не произошло. Украинец Александр Долгополов по-прежнему занимает 38-е место.



Во второй сотне мировой классификации два украинских теннисиста. Сергей Стаховский сохранил 122-ю позицию, на один пункт поднялся Илья Марченко (196-й).



Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, опережая швейцарца



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 25.12 2017 г.:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10645 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605

3 (3). Григор Димитров (Болгария) – 5150

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4610

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4015

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3805

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775

8 (8). Джек Сок (США) – 3165

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3150

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2615

…

38 (38). Александр Долгополов (Украина) – 1231

122 (122). Сергей Стаховский (Украина) – 484

197 (197). Илья Марченко (Украина) – 260



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 25 декабря, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга изменений не произошло. Украинец Александр Долгополов по-прежнему занимает 38-е место.Во второй сотне мировой классификации два украинских теннисиста. Сергей Стаховский сохранил 122-ю позицию, на один пункт поднялся Илья Марченко (196-й).Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, опережая швейцарца Роджера Федерера на 1040 очков.1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10645 очков2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 96053 (3). Григор Димитров (Болгария) – 51504 (4). Александр Зверев (Германия) – 46105 (5). Доминик Тим (Австрия) – 40156 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 38057 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 37758 (8). Джек Сок (США) – 31659 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 315010 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 261538 (38). Александр Долгополов (Украина) – 1231122 (122). Сергей Стаховский (Украина) – 484197 (197). Илья Марченко (Украина) – 260