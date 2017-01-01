Серена Уильямс: Принять участие в первом женском матче в Абу-Даби — большая честь

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема»прокомментировала свое участие в выставочном матче в Абу-Даби (ОАЭ), где 30 декабря сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.«Я очень рада, что мое первое выступление после рождения дочери в сентябре состоится в Абу-Даби, — цитирует Уильямс официальный сайт турнира. - На Mubadala World Tennis Championship уже много лет начинают сезон многие сильнейшие теннисисты. Здорово, что мое возвращение начнется с того, что я приму участие в первом женском матче на этом турнире. Это большая честь. С нетерпением жду скорой встречи с фанатами в Абу-Даби на 10-м розыгрыше этих соревнований».Турнир Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби проводится в 10-й раз, однако раньше на нём никогда не было женских матчей. В соревнованиях традиционно участвовали шесть теннисистов, из которых двое стартовали с полуфиналов, а четверо начинали борьбу на стадию раньше.