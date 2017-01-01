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15:02 Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский на прежних позициях, Марченко поднялся на один пункт 64 | Теннис
14:41 Серена Уильямс: Принять участие в первом женском матче в Абу-Даби — большая честь 68 | Теннис
14:30 Серена Уильямс вернется на корт 30 декабря 87 | Теннис
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13:44 Уайлдер: Не удивляйтесь, если я вырублю Джошуа в первом раунде 138 | Бокс
13:35 Владимир Кличко: Многие будут спрашивать себя, как дошло до того, что братские народы оказались в стадии войны 135 | Бокс
10:02 Тренер Фьюри: На ринге Тайсон умеет делать все 191 | Бокс
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