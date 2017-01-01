Серена Уильямс вернется на корт 30 декабря

Американская теннисисткавернется на корт 30 декабря на турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби (ОАЭ), сообщается на сайте соревнований.Американка сыграет с действующей победительницей «Ролан Гаррос» Еленой Остапенко на третий день турнира. Они станут первыми женщинами, принявшими участие в Mubadala World Tennis Championship.В январе Уильямс сыграет на Australian Open, где будет защитить чемпионский титул, который завоевала в 2017-м.В данный момент американка находится в декретном отпуске. 1 сентября она родила девочку, которую назвали Алексис Олимпией. Отец ребенка — американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, один из основателей Reddit.