Шарапова не разочаруется, если не выступит на ОИ в Токио

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что хотела бы выступить на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, но не будет разочарована, если этого не случится.По словам 30-летней Шараповой, она не может представить себя такой же активной в 36 лет, как американка Серена Уильямс.«Я не могу представить это сейчас. Но никогда не говори никогда. Я хотела бы выступить в 2020 году на Олимпийских играх в Токио. Но если этого не произойдет, я не буду разочарована», - цитирует Шарапову sportbild.bild.de.В марте агент Шараповой Макс Айзенбад заявлял, что, россиянка, не случись в ее карьере дисквалификации в 2016 году, могла бы завершить карьеру, но теперь намерена играть до Олимпиады в Токио, если будет здорова.