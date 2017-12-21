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Болельщик посвятил песню Элине Свитолиной и снял клип (видео)
Болельщик посвятил песню Элине Свитолиной и снял клип (видео)Украинский болельщик и основатель студии Dokino Руслан Лещенко написал песню, посвященную лучшей теннисистке страны Элине Свитолиной.
На композицию под названием «Lets play & win!» был снят видеоклип.

«Мне очень хотелось, чтобы об Элине Свитолиной узнало как можно больше людей. Так и возникла идея этого видео, которое мы сняли вместе с ребятами из днепровского бэнда Funky Fresh. Особая благодарность спортсменам, которым понравилась идея, и они снялись в нашем клипе, тем самым показав, что все спортсмены поддерживают друг друга», – цитирует Лещенко сайт Большой теннис Украины.

Отметим, что было создано две версии песни – на английском и русском языках. При этом, в англоязычной версии клипа появились известные украинские спорстмены: олимпийская чемпионка по академической гребле Анастасия Коженкова, футболист Владимир Езерский, а также вейкбордист Дмитрий Массалов.
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