Вердаско и Курникова почти породнились

Приближается к концу короткое теннисное межсезонье. Еще пару недель – и календарь соревнований закрутится со стремительной скоростью. А пока у спортсменов осталось немного времени, чтобы решить свои важные дела.К алтарю пошел известный теннисный ловелас. Он встречался с известными моделями, светскими львицами и даже с экс-первой ракеткой мираНо теперь похождениям жгучего испанца пришел конец. Он решил остепениться и женился на соотечественнице. У нее знаменитая семья. Мама Аны –– известная испано-филиппинская журналистка и телеведущая. Отец новобрачной – бывший министр финансов Испании. А вот сводных братьев Аны знает почти весь мир. Один – небезызвестный певец, а второй —. Дело в том, что первым мужем ее матери был «золотой голос Испании». Поэтому у, которая уже давно вместе с Энрике, есть шансы породниться с Фернандо Вердаско.