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Вердаско и Курникова почти породнились
Вердаско и Курникова почти породнилисьПриближается к концу короткое теннисное межсезонье. Еще пару недель – и календарь соревнований закрутится со стремительной скоростью. А пока у спортсменов осталось немного времени, чтобы решить свои важные дела.

К алтарю пошел известный теннисный ловелас Фернандо Вердаско. Он встречался с известными моделями, светскими львицами и даже с экс-первой ракеткой мира Аной Иванович.

Но теперь похождениям жгучего испанца пришел конец. Он решил остепениться и женился на соотечественнице Ане Бойер. У нее знаменитая семья. Мама Аны – Мария-Изабель Прейслер – известная испано-филиппинская журналистка и телеведущая. Отец новобрачной – бывший министр финансов Испании Мигель Бойер. А вот сводных братьев Аны знает почти весь мир. Один – небезызвестный певец Энрике Иглесиас, а второй — Хулио Иглесиас-младший. Дело в том, что первым мужем ее матери был «золотой голос Испании» Хулио Иглесиас. Поэтому у Анны Курниковой, которая уже давно вместе с Энрике, есть шансы породниться с Фернандо Вердаско.
По материалам: Чемпионат.com
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