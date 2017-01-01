Александр Зверев: В теннисе нет ничего идеального, за исключением Федерера

Вчера, 16:29 177 | Теннис

Немецкий теннисист Александр Зверев выразил свое восхищение игрой швейцарца



В 2017 году немецкий теннисист выиграл турниры в Монпелье, Мюнхене, Риме, Вашингтоне и Монреале.



«В теннисе не бывает ничего идеального, за исключением Федерера. Можно сказать, что он идеален, - цитирует Зверева ZDF. - Что касается меня, то я занимаю четвертую строчку рейтинг. В следующем сезоне хотел бы лучше выступить на турнирах «Большого шлема»



Лучший результат Зверева на турнирах «Большого шлема» - выход в 1/8 финала на Уимблдоне.



Немецкий теннисист Александр Зверев выразил свое восхищение игрой швейцарца Роджера Федерера и поделился своими планами на следующий сезон.В 2017 году немецкий теннисист выиграл турниры в Монпелье, Мюнхене, Риме, Вашингтоне и Монреале.«В теннисе не бывает ничего идеального, за исключением Федерера. Можно сказать, что он идеален, - цитирует Зверева ZDF. - Что касается меня, то я занимаю четвертую строчку рейтинг. В следующем сезоне хотел бы лучше выступить на турнирах «Большого шлема»Лучший результат Зверева на турнирах «Большого шлема» - выход в 1/8 финала на Уимблдоне.