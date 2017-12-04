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Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко, Козлова и Бондаренко остались на прежних позициях

Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко, Козлова и Бондаренко остались на прежних позицияхЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 4 декабря, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки и все остались на прежних позициях: Элина Свитолина – шестая, Леся Цуренко – 42-я, Катерина Козлова - 87-я и Катерина Бондаренко – 93-я.

Места во второй сотне мирового рейтинга занимают две украинки. На один пункт поднялась Ангелина Калинина (15478), одну позицию потеряла Диана Ястремская (189).

В топ-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, опережая на 40 очков испанку Гарбинье Мугурусу. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Коко Вандевеге.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 04.12.2017г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6175 очков
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6135
3 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 6015
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5730
5 (5). Винус Уильямс (США) – 5597
6 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5500
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 5010
8 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 4385
9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3610
10 (10). Коко Вандевеге (США) – 3258

42 (42). Леся Цуренко (Украина) – 1200
87 (87). Катерина Козлова (Украина) – 748
93 (93). Катерина Бондаренко (Украина) –  703
157 (158). Ангелина Калинина (Украина) – 366
189 (188). Диана Ястремская (Украина) - 305

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)

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