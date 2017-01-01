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Николя Маю: Мы много лет ждали того, чтобы вернуть кубок Дэвиса во Францию

Команда Франции празднует победу в Кубке Дэвиса-2017. Фото daviscup.comВ Лилле (Франция) состоялся финал Кубка Дэвиса между сборными Франции и Бельгии. Победу одержали французы со счетом 3:2 и, спустя 15 лет,  в десятый раз стали обладателями трофея.

Николя Маю, не попавший в заявку сборной Франции, прокомментировал победу команду.
 
«Мы много лет ждали того, чтобы вернуть трофей во Францию», — приводит слова Маю официальный сайт Кубка Дэвиса. - Прошло больше 15 лет с момента нашего последнего успеха. Это очень долго для команды,  в которой много хороших, сильных игроков. Год за годом мы терпели поражение — и, наконец, кубок у нас. Для меня это особенная неделя. Мы заслужили, чтобы как следует насладиться моментом».

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