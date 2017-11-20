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Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Козлова и Бондаренко потеряли по одному пункту

Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Козлова и Бондаренко потеряли по одному пунктуЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 27 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему шестая ракетка мира. Леся Цуренко сохранила 42-ю позицию. По одной позиции потеряли Катерина Козлова (87-я) и Катерина Бондаренко (93).

Места во второй сотне мирового рейтинга занимают две украинки. Два пункта потеряла Ангелина Калинина (158), четыре - Диана Ястремская (188).

В топ-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, опережая на 40 очков испанку Гарбинье Мугурусу. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Коко Вандевеге.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 20.11.2017г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6175 очков
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6135
3 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 6015
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5730
5 (5). Винус Уильямс (США) – 5597
6 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5500
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 5010
8 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 4385
9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3610
10 (10). Коко Вандевеге (США) – 3258

42 (42). Леся Цуренко (Украина) – 1200
87 (86). Катерина Козлова (Украина) – 748
93 (92). Катерина Бондаренко (Украина) –  703
158 (156). Ангелина Калинина (Украина) – 368
188 (184). Диана Ястремская (Украина) - 305

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)

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