Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 27 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему шестая ракетка мира. Леся Цуренко сохранила 42-ю позицию. По одной позиции потеряли Катерина Козлова (87-я) и Катерина Бондаренко (93).
Места во второй сотне мирового рейтинга занимают две украинки. Два пункта потеряла Ангелина Калинина (158), четыре - Диана Ястремская (188).
В топ-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, опережая на 40 очков испанку Гарбинье Мугурусу. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Коко Вандевеге.
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 20.11.2017г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6175 очков
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6135
3 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 6015
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5730
5 (5). Винус Уильямс (США) – 5597
6 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5500
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 5010
8 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 4385
9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3610
10 (10). Коко Вандевеге (США) – 3258
…
42 (42). Леся Цуренко (Украина) – 1200
87 (86). Катерина Козлова (Украина) – 748
93 (92). Катерина Бондаренко (Украина) – 703
158 (156). Ангелина Калинина (Украина) – 368
188 (184). Диана Ястремская (Украина) - 305
(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
13:37 Результаты американского этапа Гран-при по фигурному катанию 132 | Фигурное катание
13:06 Николя Маю: Мы много лет ждали того, чтобы вернуть кубок Дэвиса во Францию 98 | Теннис
12:30 Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Козлова и Бондаренко потеряли по одному пункту 119 | Теннис
12:20 Рейтинг ATP. Стаховский потерял шесть позиций, Марченко на одну поднялся 107 | Теннис
11:52 Пидручный о падении: По правилам там все нормально, сами не разминулись 160 | Биатлон
11:38 Падение Пидручного лишило Украину медали в супермикста на этапе КМ в Эстерсунде (Видео) 192 | Биатлон / Видео
11:05 Феттель: Я ненавижу это говорить, но Льюис в этом году был лучшим 133 | Формула-1
10:54 Тото Вольфф: Сегодня - день Боттаса 116 | Формула-1
10:26 Победа Ковалева над Шабранским в фотографиях 116 | Бокс / Фото
10:13 Тренер Ковалева: Больше всего нам интересен Уорд, чувствую, что он вернется 134 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (437)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.