Рейтинг ATP. Стаховский потерял шесть позиций, Марченко на одну поднялся

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 27 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.
В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который по-прежнему занимает 38-е место.
Во второй сотне мировой классификации два украинских теннисиста. Сергей Стаховский потерял шесть пунктов и опустился на 122-ю строчку. Илья Марченко поднялся на один пункт и теперь занимает 198-ю позицию.
В топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, опережая швейцарца Роджера Федерера на 1040 очков.
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 27.11 2017 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10645 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605
3 (3). Григор Димитров (Болгария) – 5150
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4610
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4015
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3805
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775
8 (8). Джек Сок (США) – 3165
9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3150
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2615
…
38 (38). Александр Долгополов (Украина) – 1231
122 (116). Сергей Стаховский (Украина) – 484
198 (199). Илья Марченко (Украина) – 260
(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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