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Кубок Дэвиса. Пуи принес победное очко Франции в финале против Бельгии

Кубок Дэвиса. Пуи принес победное очко Франции в финале против БельгииСегодня, 26 ноября, в Лилле (Франция) завершился финальный матч Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Франции и Бельгии. 

Напомним, после четырех поединков счет в матче был равный – 2:2 и обладатель титула определился в решающем пятом матче, в котором победное очко своей команде принес француз Люка Пуи, разгромивший Стива Дарси со счетом 6:3, 6:1, 6:0.

Поединок продолжался 1 час 34 минуты. Пуи сделал семь брейков и выполнил семь эйсов при одной двойной ошибке, а Дарви один раз подал навылет и избежал двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.

Таким образом, счет в матче стал 3:2 в пользу сборной Франции, которая в десятый раз стала чемпионом Кубка Дэвиса.

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