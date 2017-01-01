Кубок Дэвиса. Пуи принес победное очко Франции в финале против Бельгии

Сегодня, 26 ноября, в Лилле (Франция) завершился финальный матч Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Франции и Бельгии.
Напомним, после четырех поединков счет в матче был равный – 2:2 и обладатель титула определился в решающем пятом матче, в котором победное очко своей команде принес француз Люка Пуи, разгромивший Стива Дарси со счетом 6:3, 6:1, 6:0.
Поединок продолжался 1 час 34 минуты. Пуи сделал семь брейков и выполнил семь эйсов при одной двойной ошибке, а Дарви один раз подал навылет и избежал двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.
Таким образом, счет в матче стал 3:2 в пользу сборной Франции, которая в десятый раз стала чемпионом Кубка Дэвиса.
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