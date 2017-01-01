Кубок Дэвиса. Гоффен сравнял счет в финале против Франции

Сегодня, 26 ноября, в Лилле (Франция) проходит третий день финального матча Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Франции и Бельгии.



Напомним, после двух дней соревнований счет в матче был 2:1 в пользу сборной Франции.



Седьмая ракетка мира бельгиец Давид Гоффен одержал победу над французом Жо-Вилфридом Цонгой, занимающим в мировом рейтинге 15-е место со счетом 7:6(5), 6:3, 6:2.



Теннисисты играли 2 часа 44 минуты. По ходу поединка у соперников было по десять брейк-пойнтов, из которых Гоффен реализовал три, а Цонга – ни одного. Давид один раз подал навылет и избежал ошибок на подаче, а Жо-Вилфрид выполнил десять эйсов при трех двойных ошибках. Теперь счет их личных встреч стал 4:3 в пользу француза.



Таким образом, Гоффен сравнял счет в финальном матче – 2:2.



Обладатель трофея определится в пятом, решающем матче, в котором должны сыграть Люка Пуи и Стив Дарси.