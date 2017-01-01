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Кубок Дэвиса. Сборная Франции вышла вперед в финале против Бельгии

Кубок Дэвиса. Сборная Франции вышла вперед в финале против БельгииСегодня, 25 ноября, в Лилле (Франция) во второй день финального матча Мировой группы Кубка Дэвиса состоялась парная встреча.
Накануне этого поединка счет в матче был равный – 1:1.

Второе очко сборной Франции принесли Ришар Гаске и Пьер-Юг Эрбер, победившие Рубена Бемельманса и Йориса де Лора в четырех партиях со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4 

Матч продолжался 3 часа 7 минут. На счету победителей пять брейков, 13 эйсов и восемь двойных ошибок. Бельгийцы ответили тремя брейками и шестью эйсами при четырех двойных ошибках.

Таким образом, счет в матче стал 2:1 в пользу сборной Франции.

В воскресенье Жо-Вильфрид Цонга должен сыграть с Давидом Гоффеном, а Люка Пуи — со Стивом Дарси.




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