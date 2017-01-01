Роджер Федерер получил докторскую степень университета Базеля

19-кратный победитель турниров серии «Большого шлема», вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер получил докторскую степень в университете Базеля. 36-летний теннисист был отмечен наградой медицинского факультета за вклад в развитие города и страны, а также за благотворительную деятельность.



«Я счастлив получить эту награду так же, как завоёвывать победы на турнирах „Большого шлема“, — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.



Фонд Федерера занимается развитием образования в Африке. За 14 лет благодаря программе организации бесплатное образование в странах Африки получили более 850 тыс. детей.







