Кубок Дэвиса. Цонга обыграл Дарси и сравнял счет в финале против Бельгии

Вчера, 19:50 93 | Теннис

Сегодня, 24 ноября, в Лилле (Франция) стартовал финальный матч Мировой группы Кубка Дэвиса, в котором сборная Франции принимает команду Бельгии.



Во втором матче игрового дня 15-я ракетка мира, француз Жо-Вилфрид Цонга нанес поражение 76-му номеру мирового рейтинга бельгийцу Стиву Дарси со счетом 6:3, 6:2, 6:1.



Поединок продолжался 1 час 46 минут. Цонга сделал шесть брейков, а Дарси не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Жо-Вилфрида 12 эйсов при двух двойных ошибках, а Стив один раз подал навылет и дважды ошибся при подаче.



Напомним, в первом поединке бельгиец Давид Гоффен победил француза Люка Пуи. Таким образом, после первого дня противостояния счет в матче стал равным – 1:1.