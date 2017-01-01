Кубок Дэвиса. Гоффен принес Бельгии первое очко в финала против Франции

Сегодня, 24 ноября, в Лилле (Франция) стартовал финальный матч Мировой группы Кубка Дэвиса, в котором сборная Франции принимает команду Бельгии.



Первыми на корт вышли 18-й номер мирового рейтинга француз Люка Пуи и лидер сборной Бельгии, седьмая ракетка мира Давид Гоффен.



Встреча длилась 1 час 59 минут и завершилась уверенной победой бельгийца со счетом 7:5, 6:3, 6:1. Гоффен реализовал пять брейк-пойнтов из одиннадцати и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победителя 12 эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Пуи шесть раз подал навылет и дважды ошибся на подаче.



Таким образом, сборная Бельгии повела в матче со счетом 1:0.



Во втором поединке игрового дня встретятся француз Жо-Вилфрид Цонга и бельгиец Стив Дарси.