Федерер возглавил рейтинг самых дорогих имен мирового спорта по версии Forbes

Швейцарский теннисист Роджер Федерер второй раз подряд стал лидером бренд-рейтинга журнала Forbes, сообщается на сайте издания.
Эксперты Forbes оценили бренд Федерера в $37,2 млн.
Стоимость бренда 36-летнего Федерера, заканчивающего год второй ракеткой мира, оценивается на 3,3% выше, чем годом ранее. Отмечается, что его последняя сделка с компанией Barilla рассчитана на срок более 5 лет и принесет швейцарцу $40 млн.
На втором месте рейтинга - форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, в маркетинговое портфолио которого входят такие фирмы, как Nike, Coca-Cola, Kia Motors и Intel.
Третью строчку занял легкоатлет Усэйн Болт ($27 млн), который завершил спортивную карьеру в 2017 году. За последний год его спонсорский список пополнили Mumm (шампанское), XM (брокерская компания), Kinder, Advil (лекарственный препарат) и Sprint (американская телекоммуникационная компания).
Самый высокооплачиваемый футболист мира португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду остался за пределами тройки ($21,5 млн). В 2016 году компания Nike анонсировала пожизненное соглашение с футболистом, которое эксперты оценивают в $1 млрд.
В десятку попали также гольфисты Фил Микельсон, Тайгер Вудс и Рори Макилрой, игрок в крикет Вират Кохли, футболист Лионель Месси и баскетболист Стивен Карри.
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