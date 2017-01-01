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Федерер возглавил рейтинг самых дорогих имен мирового спорта по версии Forbes

Федерер возглавил рейтинг самых дорогих имен мирового спорта по версии ForbesШвейцарский теннисист Роджер Федерер второй раз подряд стал лидером бренд-рейтинга журнала Forbes, сообщается на сайте издания.
Эксперты Forbes оценили бренд Федерера в $37,2 млн. 

Стоимость бренда 36-летнего Федерера, заканчивающего год второй ракеткой мира, оценивается на 3,3% выше, чем годом ранее. Отмечается, что его последняя сделка с компанией Barilla рассчитана на срок более 5 лет и принесет швейцарцу $40 млн.

На втором месте рейтинга - форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, в маркетинговое портфолио которого входят такие фирмы, как Nike, Coca-Cola, Kia Motors и Intel.

Третью строчку занял легкоатлет Усэйн Болт ($27 млн), который завершил спортивную карьеру в 2017 году. За последний год его спонсорский список пополнили Mumm (шампанское), XM (брокерская компания), Kinder, Advil (лекарственный препарат) и Sprint (американская телекоммуникационная компания).

Самый высокооплачиваемый футболист мира португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду остался за пределами тройки ($21,5 млн). В 2016 году компания Nike анонсировала пожизненное соглашение с футболистом, которое эксперты оценивают в $1 млрд.

В десятку попали также гольфисты Фил Микельсон, Тайгер Вудс и Рори Макилрой, игрок в крикет Вират Кохли, футболист Лионель Месси и баскетболист Стивен Карри.

По материалам: ТАСС
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