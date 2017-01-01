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Ольга Янчук не доиграла матч первого круга на турнире WTA в Мумбае

Ольга Янчук не доиграла матч первого круга на турнире WTA в Мумбае. Фото apronov-tennis.orgВ Мумбае (Индия) на турнире WTA 125k Series - L&T Mumbai Open с призовым фондом $125,000 22-летняя украинская теннисистка Ольга Янчук, занимаюшая в рейтинге WTA 235-е место, в матче первого круга против 227-й ракетки мира, 35-летней японки Дзюнри Намигата при счете 6:1, 5:4 в пользу соперницы отказалась от  продолжения борьбы.

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За это время Янчук сделала три брейка и упустила шесть своих подач. На счету украинки три эйса и две двойных ошибки, а Намигата ни разу не подала навылет и совершила четыре двойных.   
Между собой теннисистки играли впервые.


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