Ольга Янчук не доиграла матч первого круга на турнире WTA в Мумбае

В Мумбае (Индия) на турнире WTA 125k Series - L&T Mumbai Open с призовым фондом $125,000 22-летняя украинская теннисистка Ольга Янчук, занимаюшая в рейтинге WTA 235-е место, в матче первого круга против 227-й ракетки мира, 35-летней японки Дзюнри Намигата при счете 6:1, 5:4 в пользу соперницы отказалась от продолжения борьбы.



Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За это время Янчук сделала три брейка и упустила шесть своих подач. На счету украинки три эйса и две двойных ошибки, а Намигата ни разу не подала навылет и совершила четыре двойных.

Между собой теннисистки играли впервые.





